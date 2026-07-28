Erdoğan duyurdu: Irak, Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, iki ülke arasında kapsamlı enerji anlaşması imzalandığını açıkladı. Erdoğan, anlaşma kapsamında günde Türkiye'ye 1 milyon varil petrol sevkiyatının yapılacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE RESMİ TÖREN

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Erdoğan ve Zeydi'nin yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Zeydi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından Erdoğan ile Zeydi ikili görüşmeye geçti ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Irak ile yakaladığımız bu ivmeyi daha ileri noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Biz de Türkiye olarak kendilerine her türlü noktada destek vermeye hazırız. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Komşumuz Irak bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Bölgemizin artık savaş ve çatışmayla değil, kalkınma ve refahla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuz için Irak ile görüşme halindeyiz. Terörü kalıcı olarak gündemden çıkaracağız. Irak ile stratejik adımlar attık.

Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihî bir adım olmuştur. İklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun yönetimiyle ilgili iş birliği konusundaki irademiz nettir. Irak ile kapsamlı enerji anlaşması imzaladık. Türkiye'ye 1 milyon varil petrol verilecek. Sayın Başbakan, 'Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın' dedi. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız. İnşallah hayırlı olur." (AA)