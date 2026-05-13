TBMM’de tansiyon gerildi, sesler yükseldi! CHP'li ve AKP'li vekiller arasında 'araç' polemiği

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan yönetiminde toplandı. Genel Kurul’da, “varlık barışı” düzenlemeleri, İstanbul Finans Merkezi’ndeki şirketlere vergi avantajı sağlanması ve SGK borç yapılandırmalarında taksit süresinin 72 aya çıkarılmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edildi.

Teklif görüşmeleri öncesinde AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in açıklamaları Genel Kurul’da tartışmaya neden oldu. Güneş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı aracın giderlerinin Uşak Belediyesi’ne bağlı sosyal tesis şirketi tarafından ödendiğini ileri sürerek, eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın açıklamalarının bunu doğruladığını savundu.

CHP’nin daha önce iddiaları reddettiğini söyleyen Güneş, “Uşak halkının hakkı CHP’ye aktarılmıştır” ifadelerini kullandı. Harcamanın yaklaşık 11 milyon liraya ulaştığını öne süren Güneş, ya aracın belediyeye geri verilmesini ya da söz konusu tutarın belediye şirketine ödenmesini istedi.

Bu sözlere yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise kamu zararı oluşması halinde bunun karşılanacağını belirtti. Günaydın, “Belediye tarafından ödenmiş 1 lira dahi varsa, bu zarar tarafımızdan giderilecektir” dedi.

BİNALİ YILDIRIM'I HATIRLATTI

Günaydın, 2013-2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li isimler ve çeşitli vakıflar için araç tahsis ettiğini belirterek Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasında kullanılan araçları örnek gösterdi.

Bu konuda yaptıkları suç duyurularının sonuçsuz kaldığını ifade eden Günaydın, iktidar partisinin benzer olaylarda aynı hassasiyeti göstermediğini belirtti.

ALKIŞLARLA PROTESTO ETTİLER

Genel Kurul’daki gerilim Meclis Başkanvekili Pervin Buldan’ın araya girmesiyle yatıştı. Buldan, tartışmanın uzamaması için taraflara uyarıda bulundu.

Ancak polemik, CHP sıralarından gelen alkışlar ve karşılıklı sert ifadelerle bir süre daha devam etti.

'İŞİNİ YAPTIN'

Güneş'in Genel Kurul'dan çıkması üzerine Günaydın, "Hadi şimdi gidebilirsin. İşini yaptın, hadi gidebilirsin şimdi. Her zamanki işin. Yazıklar olsun sana" dedi.