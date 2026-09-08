Tatilciler akın akın gitti, rakamlar uçtu! 33 milyon 489 bin 288 yolcu vardı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2026 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 34 milyon yolcuya hizmet vererek tarihi bir başarıya imza attı. Havalimanı, yaz sezonunda da 14 milyondan fazla yolcuyu ağırlayarak tüm zamanların en yoğun dönemlerinden birini geride bıraktı.

8 AYDA 191 BİNDEN FAZLA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından açıklanan operasyonel sonuçlara göre, yılın ilk 8 ayında güçlü koordinasyon ve kesintisiz saha operasyonlarıyla toplam 191 bin 749 uçuş yapıldı. Bu süreçte havalimanından hizmet alan toplam yolcu sayısı ise 33 milyon 489 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

3 AYLIK YAZ SEZONUNDA 14 MİLYONDAN FAZLA YOLCU SEYAHAT ETTİ

Turizm hareketliliğinin zirveye ulaştığı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık dönemde Sabiha Gökçen'de yoğun bir hava trafiği yönetildi.

Güçlü altyapı ve saha operasyonları sayesinde yaz sezonunda 79 bin 218 uçuş sorunsuz bir şekilde tamamlanırken, 14 milyon 172 bin 262 yolcuya konforlu seyahat imkanı sağlandı. (DHA)