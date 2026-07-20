Tasarruf deniliyordu kamunun kırtasiye harcamasına milyarlar yağdı

Kamudaki israfın önüne geçilmesi amacıyla 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, kısıtlama getirilen beş ana kalemden biri olan kırtasiye harcamalarında beklenen etkiyi yaratamadı. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyarılarına rağmen kamu kurumlarının harcama alışkanlıkları 2026 yılında da devam etti. Bütçe istatistikleri, alınan tedbirlerin kağıt üzerinde kaldığını ve harcamaların artarak sürdüğünü ortaya koydu.

YILDAN YILA KATLANAN FATURA

Açıklanan verilere göre kamu kurumları, genelgenin yürürlüğe girdiği 2024 yılında toplam 6 milyar 233 milyon TL'lik kırtasiye alımı gerçekleştirdi. Uyarıların yapıldığı 2025 yılında ise harcama tutarı 1 milyar TL'ye yakın bir artış göstererek 7 milyar 47 milyon TL seviyesine ulaştı. 2025 yılının yalnızca Aralık ayında yapılan 2,25 milyar TL’lik kırtasiye harcaması ise bütçedeki dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

2026'NIN İLK YARISINDA 2,17 MİLYAR TL

Kamunun kırtasiye harcamalarındaki yükseliş grafiği 2026 yılında da frene basmadı. Yılın ilk 6 ayında kamu bütçesinden kırtasiye alımları için toplam 2 milyar 176 milyon 652 bin TL harcandı. Yılın ilk yarısındaki aylık harcama dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: 122,4 milyon TL

Şubat: 153,6 milyon TL

Mart: 327,3 milyon TL

Nisan: 460,5 milyon TL

Mayıs: 414,7 milyon TL

Haziran: 697,6 milyon TL