Tartıştığı sürücüye hakaretler yağdıran doktor hakkında takipsizlik kararı

Olay, geçen yıl 12 Aralık’ta saat 14.30 sularında, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre; bir medikal firmasında görev alan Haluk Emre Tetik, hafif ticari aracıyla sol şeritte ilerlediği esnada, önündeki cipe selektör yaparak yol vermesi yönünde talepte bulunması üzerine cipin sürücü koltuğunda oturan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı doktor M.M. ise sinirlenerek, Tetik ile tartıştı.

‘’BU ADAM SELEKTÖR YAPARAK BENİ TACİZ ETTİ’’

Taşıtlara kırmızı ışık yanarken kavşakta duran M.M., aracın içerisinden küfürler ederek, “Arkadan taciz ediyor. Tacizci, sen kimsin? Bu adam selektör yaparak beni taciz etti. Kaç kuruşluk adamsın sen? Firmacısın, senin gücün bana yeter mi? Tacizci, tecavüz ediyorlar” sözleriyle bağırdı. Tetik ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

‘KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR’ KARARI VERİLDİ

Olayın ardından bölgeden ayrılan Tetik, savcılığa giderek M.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Sürücü M.M.’ye ‘Hakaret’ suçu nedeniyle idari para cezası kesildi. Bunun üzerine konunun kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte ve yeterlilikte görülmediğini değerlendiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verdi. Bu kararın ardından Tetik, kayda aldığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, karara itiraz etti.

‘YOL İSTEMEK İÇİN SELEKTÖR YAPTIM’

Başından geçenleri anlatan Haluk Emre Tetik, “Karşı taraf, 3 şeritli yolda 30-40 kilometre hızla en sol şeritte ilerliyordu. Ben de yol istemek için selektör yaptım. Yol vermeyince orta şeride geçtim, önüme geçti. Tekrar sol şeride geçtiğimde, o da sol şeride geçti. Önüme kırdı yani. Önceki trafik ışıklarında araçtan inip, aracımın camını yumrukladı. Bunu ifademde belirttim ancak kayıt almamıştım. Sonraki trafik ışıklarında da malum görüntüler ortaya çıktı” dedi.

Tetik, ilerleyen süreçte maddi ve manevi tazminat davası açacağını da belirtti. (DHA)