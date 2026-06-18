Eskişehir'de yürek yakan kaza: Annesinin yanında kamyon çarptı
Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Eymen, su dağıtım kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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Eskişehir'de güpegündüz meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi’nde meydana geldi. Barış K. idaresindeki su dağıtım kamyonu, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Eymen E.’ye çarptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Eymen E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kamyon sürücüsü Barış K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi