Tarlada ceset bulunmuştu: Sır perdesi aralandı 1 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta 11 Mayıs'ta Kemalöz Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada 63 yaşındaki Gürsel Arı'nın cesedi bulunmuş, yapılan ilk incelemede maktulün boğazında kesi olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHELİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Arı'nın olay yerine N.K. (42) adlı bir kadınla birlikte gittiğini belirledi. Bıçaklanarak yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan N.K., ifadesinde Arı ile birlikte bölgeye gittiklerini, tanımadıkları bir kişinin yanlarına gelerek Arı'yı bıçakladığını ve kendisini de yaraladığını öne sürdü.

Ekipler, olayın yaşandığı bölge yakınlarındaki ev ve iş yeri kameralarından yaklaşık 300 saatlik görüntüyü incelemeye aldı. Görüntülerde, ağaçlık alandan kaçarak uzaklaşan bir şüpheli tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kimliği R.K. (20) olarak belirlenen şüpheli, Aybey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sırasında cinayeti işlediğini itiraf eden R.K.'nin sorgusu devam ediyor. Öte yandan, olayda yaralanan N.K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(AA)