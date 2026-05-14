Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR’la çarpıştı: 12 yaralı

Aksaray’da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR’a arakadan çarptığı kazada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

Saat 21.00 sıralarında Aksaray - Konya kara yolu 30’uncu kilometresinde meydana gelen kazada, 35 yaşındaki İbrahim Çavlı yönetimindeki 50 ADV 205 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önünde giden 60 yaşındaki Mehmet Çelik idaresindeki 42 EDC 32 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ İLE BİRLİKTE 12 YARALI

Kazada sürücü İbrahim Çavlı ile araçta bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkan sürücü ile yolcular ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. 12 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’dan Ankara’nın Polatlı ilçesine gittiklerini söyleyen Taha Demir, "Ben arkalarından minibüs ile geliyordum. Trafik tıkandı diye geldim. Kaza olmuş, baktım benim kuzenim çıktı. Şanlıurfa’dan Polatlı’ya gidiyorduk." diye konuştu. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

