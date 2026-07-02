Taksiciler birbirine girdi: Durak kavgası kamerada

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki taksi şoförü arasında çıkan ve fiziki müdahaleye dönüşen sıra kavgası, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Gevran Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki taksi sürücüsü arasında durak paylaşımı ve anlaşmazlığı sebebiyle sözlü bir tartışma başladı.

Kısa sürede tırmanan tartışma, yerini tekme ve yumrukların kullanıldığı bir kavgaya bıraktı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE EDEREK AYIRDI

Cadde üzerinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran iki taksicinin kavgasını gören çevredeki vatandaşlar hemen araya girdi. Vatandaşların yoğun çabası ve müdahalesi neticesinde kavga eden taraflar güçlükle birbirinden uzaklaştırılarak sakinleştirildi.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan o hareketli dakikalar, caddede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına doğrudan yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, iki sürücünün yol ortasında birbirlerine acımasızca tekme ve yumruk attığı, o esnada çevrede toplanan kalabalığın ise tarafları ayırmak için yoğun bir çaba sarf ettiği anlar yer aldı. (DHA)