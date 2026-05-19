Taklalar atan kamyonetten sağ çıktı: Korku dolu anları anlattı

Giresun'da önceki gün Rahmi Kuru idaresindeki kamyonet, Güce ilçesine bağlı Sarıyar köyü Güner mevkisinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı.

YAMAÇTAN YUVARLANAN KAMYONETTEN SAĞ ÇIKTILAR

Yaklaşık 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet, yamacın altından geçen yolda durdu. İlk takla sırasında aracın camından fırlayan sürücü ile yanındaki Recep Yıldız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kuru ve Yıldız, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Kamyonetin hurdaya döndüğü kaza, karşı yamaçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüde, kamyonetin yamaçtan alt yola kadar defalarca takla attığı, kazaya tanık olan çevredekilerin de panik yaşadığı anlar yer aldı.

BACAĞI KIRILAN ADAM PANİK ANLARINI ANLATTI

Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinde yaralanan Yıldız, kaza anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Kazadan mucize eseri kurtulduklarını söyleyen Yıldız, başına gelenleri şöyle anlattı:

"Akşam saatiydi, arkadaşımı aradım. ‘Arabanı bana getir, yüküm var babamların evine götüreceğim’ dedim. Aldık, çıkardık ve yükü boşalttık. Dönerken araba virajı alamadı. Sürücü Rahmi, ‘Recep abi biz gidiyoruz’ dediği an arabayla uçuruma yuvarlandık. Fren mi tutmadıysa ne oldu bilemedik. Rahmi’yi yaklaşık 30 metre sonra savurmuş ben de 200 metre sonra savruldum. O an ‘Allah’ım sana çok şükür’ diyerek dua ettim. Çok şükür hayatta kaldık. Kazadan o araçtan sağ kurtulmamız mucizeydi."

"YOLA BİR TÜRLÜ ÇÖZÜM BULUNAMADI"

Kazanın meydana geldiği yolun tehlikeli olduğuna dikkat çeken Yıldız, yetkililere şu çağrıda bulundu: