Bahçelievler’de seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
D-100 Karayolu’nda ilerleyen bir kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bahçelievler’de D-100 Karayolu’nun Bakırköy yönünde ilerleyen bir kamyonette, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Saat 15.30 sıralarında motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangının ardından kamyonet tamamen kullanılamaz hale gelirken, aracın alevler içinde kaldığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)
