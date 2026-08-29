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Halk TV Türkiye Tadilat sırasında ev çöktü: 5 kişi göçük altında kaldı

Tadilat sırasında ev çöktü: 5 kişi göçük altında kaldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilat yapılan iki katlı ahşap köy evi çöktü. Çökme sırasında evde bulunan 5 kişi göçük altında kalırken, yaralılar ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Tadilat sırasında ev çöktü: 5 kişi göçük altında kaldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilat yapılan iki katlı ahşap evin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tellioğlu'na ait iki katlı köy evinde tadilat çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

5 kişi göçük altında kaldı

Çökme sırasında evde bulunan Şinasi T., Ünzile T., Gülsen Ö., Şerife K. ve Bilal T. göçük altında kaldı.

Göçüğün ardından çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardıma koştu. 3 kişi vatandaşların müdahalesiyle enkazdan çıkarılırken, 2 kişi kendi imkanlarıyla göçükten kurtuldu.

Çökmenin ardından enkazda yangın da çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri de enkazda çalışma gerçekleştirdi.

Hastanede tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Evdeki çökme ve yangının nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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