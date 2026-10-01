T24'e ücretsiz uygulamalardan ulaşılabilecek

T24'ün internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın, portalın internet sitesi ile sosyal medya hesaplarını kapsadığı belirtildi. T24, erişim engelinin ardından okurlarına mecrayı takip edebilecekleri ücretsiz uygulamaları hatırlattı.

T24 uygulaması App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilerek haberlere erişilebiliyor.

T24'ten yapılan açıklamada, "Değerli okurlarımız, yıllar içinde sayıları milyonları bulan takipçilerimiz T24 kapanmadı, gazetecilik kapatılamaz! T24 içeriklerine erişim engeli getirildi. Bu engelin kaldırılması, bu hatadan dönülmesi için bütün hukuki yolları başvuruyoruz. İşimizin başındayız" ifadeleri kullanıldı.

ERİŞİM ENGELİNİN GEREKÇESİ

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, T24'ün son bir yıl içerisinde yayımladığı 118 LGBTİ+ haberi gerekçe gösterildi.

Kararda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının erişime engellendiği, kararın uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiği belirtildi.

Okurlar, siteye erişim sağlanamaması durumunda T24'ün App Store ve Google Play'deki ücretsiz mobil uygulamaları üzerinden güncel haberlere ulaşabilecek.