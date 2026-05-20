Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Otomobil köprüden düştü
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Sıhhiye Köprüsü’nde alt yola düştü. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Çankaya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolden çıkan otomobiliyle Sıhhiye Köprüsü’nden alt yola düştü. Kazada sürücü yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KÖPRÜDEN UÇTU
Ankara'nın Çankaya ilçesinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, H.H. yönetimindeki 06 DNF 488 plakalı otomobil, Kızılay bölgesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü’nde kontrolden çıktı.
H.H.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra köprüden Atatürk Bulvarı üzerine düştü.
SÜRÜCÜ, HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN YARALI OLARAK KURTULDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil ise çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza nedeniyle yol kısa süreli ulaşıma kapalı kaldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)