Kahramanmaraş’ta feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye katlandı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu araç hurdaya döndü. İkiye katlanan otomobilde sıkışan 3 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan otomobil adeta demir yığınına döndü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ikiye katlanan araçta bulunan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

KAĞIT GİBİ KATLANDI

Kaza, Batı Çevre Yolu Hal Kavşağı altgeçidinde yaşandı. Ümit Kalay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, otomobilin ön kısmı neredeyse arka bölüme geçti.

Kazada sürücü Ümit Kalay ile araçta bulunan Kadir Diler ve Osman Eren Yüce araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

