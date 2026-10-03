Sular altında kalmıştı, yasaklanmıştı: 350 milyon yıllık dev yapı ziyarete açıldı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışların ardından sular altında kalan, yürüyüş yolları balçıkla kaplanan ve aydınlatma sistemleri zarar gören gizemli yer altı cenneti, yoğun bir çalışmanın ardından tam 10 gün sonra ziyaretçilerine yeniden kavuştu.

Mağara yaklaşık 350 milyon yıl öncesine, Karbonifer dönemien dayanıyor.

MAĞARA SULAR ALTINDA KALMIŞTI

3 bin 350 metre uzunluğundaki Zonguldak'ta bulunan Gökgöl Mağarası'ndan geçen dere, 23 Eylül'de kentte etkili olan yağışın ardından yükseldi. Suların mağaraya dolmasıyla 875 metrelik yürüyüş yolunun büyük bölümü su altında kaldı ve ziyaretçi girişleri durduruldu.

TAM 10 GÜN BOYUNCA EKİPLER ÇALIŞTI

Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan Gökgöl Mağarası'nda suyun tahliye edilmesi, balçığın temizlenmesi, elektrik hattı ve aydınlatmaların onarılması için çalışma yürütüldü. Kırılan camlar da ekipler tarafından değiştirildi.

YERİN METRELERCE ALTINDA: GİZEMLİ CENNET YENİDEN KAPILARINI AÇTI

Temizlik ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından mağara, 10 gün sonra yeniden ziyarete açıldı. (DHA)