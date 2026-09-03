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Halk TV Türkiye Suda yüzen 'sahanda yumurta' görenleri şaşkına çevirdi

Suda yüzen 'sahanda yumurta' görenleri şaşkına çevirdi

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında, halk arasında "Sahanda yumurta" olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüntülendi.

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Akdeniz ve Ege sularında yaygın görülen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası bu kez Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında su yüzeyinde belirdi. Halk arasında 'sahanda yumurta' ya da 'Maviş' adıyla bilinen tür, tekneyle açılan vatandaşların kamerasına yansıdı.

Suda yüzen 'sahanda yumurta' görenleri şaşkına çevirdi - Resim : 1

Tekirdağ açıklarında tekneyle denize çıkan vatandaşlar, su yüzeyinde alışılmadık bir canlıyla karşılaştı. Cotylorhiza tuberculata türüne ait denizanası, yuvarlak gövdesi ve çok sayıdaki koluyla görenlerin dikkatini çekti.

Suda yüzen 'sahanda yumurta' görenleri şaşkına çevirdi - Resim : 2

AKINTIYLA BİRLİKTE İLERLEDİ

Deniz yüzeyinde akıntıya kapılarak hareket eden denizanasını fark eden teknedekiler anı cep telefonlarıyla kayda aldı. Sıcak denizlerde yaşayan türün Marmara Denizi kıyılarında görülmesi şaşkınlık yarattı.

Suda yüzen 'sahanda yumurta' görenleri şaşkına çevirdi - Resim : 3

AKDENİZ VE EGE'NİN BİLİNEN TÜRÜ

Cotylorhiza tuberculata, adını şapka biçimindeki gövdesinin üzerindeki yumurtaya benzer çıkıntıdan alıyor. Tür Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın biçimde gözlemleniyor. Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da daha önce rastlanan bu denizanasının Tekirdağ açıklarına kadar ulaşması, deniz suyu sıcaklığındaki artışla ilişkilendiriliyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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