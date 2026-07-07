Su kuyusunda cesedi bulunmuştu: Hasret Akkuzu cinayetinde karar çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde geçtiğimiz yıl 19 Ekim’de hayvan otlatmaya giden köylüler, bir su kuyusunda cansız beden bulmaları üzerine yetkililere haber verdi. Yapılan incelemelerde ve ailenin teşhisi sonucunda, cesedin 12 Ekim'den itibaren kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olduğu belirlendi. Ekiplerin başlattığı soruşturma sonucunda cinayet şüphelisinin kimliği tespit edildi. Şüphelinin, daha önce 2001 yılında 4 kişinin öldürülmesi olayında hüküm giyen, tahliye olduktan sonra yine aynı yıla ait başka bir cinayet sebebiyle ceza alan ve açık cezaevinden izinli çıkmasına rağmen geri dönmeyen Deniz Boyacı olduğu anlaşıldı. Arama çalışmaları sırasında Boyacı'nın yakınlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, şüpheli Aydın'da yakalanarak Zonguldak'a getirildi.

MAHKEMEDE KAN DONDURAN İTİRAF

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Deniz Boyacı olay anını tüm detaylarıyla anlattı.

Olay günü Perşembe beldesindeki sanayi sitesine kadar birlikte yürüdüklerini anlatan Boyacı, "’Salı günü mahkeme var, gelip ifadeni düzgün şekilde ver’ dedim. 'Benden bunun hesabını sorarlar, ben boşuna mı uğraştım aylardır' dedim. Sürekli bağırıyordu, kavga ediyordu. Kendimi kaybettim. Sol elimle gırtlağına sarıldım. Bana tekme atmaya başladı. Birlikte yere düştük. Ne kadar süre boğazını sıktığımı hatırlamıyorum" dedi.

Deniz Boyacı, "Kuyunun kapağını açmak için ağabeyimin atölyesinden çekiç aldım. Çekiçle kuyunun vidasını açıp Hasret'i kuyuya attım. Daha sonra aracı Karakol Komutanlığı'nın önüne bırakıp yürüyerek eve döndüm. Delil karartma girişimim olmadı." ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yargılamanın sonunda mahkeme heyeti davaya ilişkin nihai kararını açıkladı. Yargılanan sanıklardan Nejla Boyacı ve Erkan Sarı'nın beraat etmesine hükmedilirken, sanığın ağabeyi Arif Boyacı suç delillerini gizleme suçlamasıyla bir yıl hapis cezası aldı. Cinayetin asli faili Deniz Boyacı ise kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bunun yanı sıra yaklaşık 1,5 milyon liralık yargılama giderinin de tahliye edilmesi halinde sanıktan tahsil edilmesine karar verildi. (DHA)