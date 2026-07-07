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Halk TV Türkiye Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine peş peşe ateş etti

Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine peş peşe ateş etti

Şanlıurfa'da hakkında uzaklaştırma kararı olan Ahmet Dişçi, durakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Emine Dişçi'yi tabancayla peş peşe ateş ederek ağır yaraladı.

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Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine peş peşe ateş etti
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Şanlıurfa'nın Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan bir otobüs durağında öğle saatlerinde bir süredir ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen 60 yaşındaki bir çocuk annesi Emine Dişçi ile 67 yaşındaki eşi Ahmet Dişçi durakta karşı karşıya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışma sonucunda Ahmet Dişçi, üzerindeki tabancayı çıkararak eşine peş peşe ateş etti.
Olay yerindeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleşen Ahmet Dişçi, elindeki suç aleti tabancayla birlikte polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Ağır yaralanan Emine Dişçi ise çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan son bilgilere göre ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine peş peşe ateş etti - Resim : 2

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

İhbarın ardından olay yerine gelen emniyet güçleri, silahıyla birlikte bekleyen Ahmet Dişçi'yi gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, şüphelinin daha önce eşinin yaptığı şikayet üzerine hakkında verilmiş bir uzaklaştırma kararı bulunduğu ve çiftin bir süredir ayrı yaşadığıöğrenildi. Sağlık kontrolü işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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