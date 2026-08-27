Halk TV Türkiye Spor salonunda kadına şiddet! Boğazını sıktı: Başka bir kadın kurtardı

Spor salonunda kadına şiddet! Boğazını sıktı: Başka bir kadın kurtardı Mersin'deki spor salonunda bir erkeğin tartıştığı kadının boğazını sıktığı ve başka bir kadının şiddet gören hemcinsine yardım ettiği görüldü. 33 yaşındaki erkek gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.