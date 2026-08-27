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Halk TV Türkiye Spor salonunda kadına şiddet! Boğazını sıktı: Başka bir kadın kurtardı

Spor salonunda kadına şiddet! Boğazını sıktı: Başka bir kadın kurtardı

Mersin'deki spor salonunda bir erkeğin tartıştığı kadının boğazını sıktığı ve başka bir kadının şiddet gören hemcinsine yardım ettiği görüldü. 33 yaşındaki erkek gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Kadına şiddet sınır tanımadan devam ediyor. Şiddetin gün yüzüne çıkan son adresi Mersin oldu. 5 Haziran günü Mersin Yenişehir'deki bir spor salonunda öğle saatlerinde spor salonunda bir kadın ile erkek tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken Kürşat T., 33 yaşındaki Aylin D.'nin boğazını sıktı.

Spor salonunda kadına şiddet! Boğazını sıktı: Başka bir kadın kurtardı - Resim : 1

BAŞKA BİR KADIN KURTARDI

Şiddet devam ederken araya başka bir kadın girdi. Aylin D.'nin şiddet gördüğünü gören kadın araya girdi ve Kürşat T.'yi olay yerinden uzaklaştırdı.

Spor salonunda kadına şiddet! Boğazını sıktı: Başka bir kadın kurtardı - Resim : 2

GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

Şiddetin ardından Aylin D.'nin şikayeti üzerine Kürşat T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Spor salonunda kadına şiddet! Boğazını sıktı: Başka bir kadın kurtardı - Resim : 3

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Kadına şiddetin ortaya çıkan son örneği, spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, Kürşat T.’nin, Aylin D.’nin boğazını sıktığı, bu sırada salonda bulunan başka bir kadının araya girdiği anlar yer aldı. (DHA)

Spor salonunda kadına şiddet! Boğazını sıktı: Başka bir kadın kurtardı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Kadın Kadına Şiddet
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