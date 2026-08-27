Spor salonunda kadına şiddet! Boğazını sıktı: Başka bir kadın kurtardı
Mersin'deki spor salonunda bir erkeğin tartıştığı kadının boğazını sıktığı ve başka bir kadının şiddet gören hemcinsine yardım ettiği görüldü. 33 yaşındaki erkek gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kadına şiddet sınır tanımadan devam ediyor. Şiddetin gün yüzüne çıkan son adresi Mersin oldu. 5 Haziran günü Mersin Yenişehir'deki bir spor salonunda öğle saatlerinde spor salonunda bir kadın ile erkek tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken Kürşat T., 33 yaşındaki Aylin D.'nin boğazını sıktı.
BAŞKA BİR KADIN KURTARDI
Şiddet devam ederken araya başka bir kadın girdi. Aylin D.'nin şiddet gördüğünü gören kadın araya girdi ve Kürşat T.'yi olay yerinden uzaklaştırdı.
GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI
Şiddetin ardından Aylin D.'nin şikayeti üzerine Kürşat T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Kadına şiddetin ortaya çıkan son örneği, spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, Kürşat T.’nin, Aylin D.’nin boğazını sıktığı, bu sırada salonda bulunan başka bir kadının araya girdiği anlar yer aldı. (DHA)