Sözleşmeyle tatil satın alanlar dikkat! Ödediğiniz parayı geri almanın yolu açıldı

Binlerce devre tatil alıcısını yakından ilgilendiren hukuki süreçte Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sözleşmeden cayma hakkını kullanan tüketicilerin ödedikleri ücretin iadesine ilişkin usulleri belirleyen önemli bir karara imza attı.

NOTER İHTARNAMESİNE RAĞMEN ÜCRET İADE EDİLMEDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara konu olan olayda, bir tüketici devre tatil üyelik sözleşmesi imzaladığı gün firmaya 15 bin TL ödeme yaptı. Daha sonra yasal süresi içinde cayma hakkını kullanmak isteyen tüketici, bu durumu noter aracılığıyla gönderdiği ihtarname ile satıcı şirkete bildirdi.

Ancak satış yapan firma, noter ihtarnamesine rağmen söz konusu ücreti tüketiciye geri ödemedi. Bunun üzerine tüketici, alacağını tahsil edebilmek amacıyla icra takibi başlattı.

ŞİRKETİN SAVUNMASI VE İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI

İcra takibine itiraz edilmesi üzerine konu yargıya taşındı. Davalı şirket, yargılama sürecinde tüketicinin ödemiş olduğu bedeli 7 Kasım 2023 tarihinde kredi kartına iade ettiğini ve buna ilişkin banka dekontlarını dava dosyasına sunduğunu belirterek davanın reddedilmesini ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etti.

Davayı inceleyen ilk derece mahkemesi ise kanunda belirtilen 90 günlük yasal iade süresi dolmadan icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

YARGITAY KARARI KANUN YARARINA BOZDU

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Daire, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketicilerin devre tatil sözleşmelerinden 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

İlk derece mahkemesinin gerekçe gösterdiği 90 günlük süreye ilişkin değerlendirmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu tespit eden Yargıtay, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebini kabul ederek yerel mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere bozulmasına hükmetti.