Son dakika | Yolcu otobüsü devrildi: 20 kişi yaralı

Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde, İncesu ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. 38 YILTUR 004 plakalı yolcu otobüsü önce aydınlatma direğine çarptı, sonra da kontrolden çıkarak devrildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 20 KİŞİ YARALI

Meydana gelen kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk tespitlere göre göre 20 kişi kaza sonucunda yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralananlar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından civardaki hastanelere sevk edildi.(AA)