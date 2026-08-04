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Halk TV Türkiye Son dakika | Yolcu otobüsü devrildi: 20 kişi yaralı

Son dakika | Yolcu otobüsü devrildi: 20 kişi yaralı

Son dakika... Kayseri İncesu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

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Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde, İncesu ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. 38 YILTUR 004 plakalı yolcu otobüsü önce aydınlatma direğine çarptı, sonra da kontrolden çıkarak devrildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 20 KİŞİ YARALI

Meydana gelen kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk tespitlere göre göre 20 kişi kaza sonucunda yaralandı.

Son dakika | Yolcu otobüsü devrildi: 20 kişi yaralı - Resim : 1

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralananlar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından civardaki hastanelere sevk edildi.(AA)

Son dakika | Yolcu otobüsü devrildi: 20 kişi yaralı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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