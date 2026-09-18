Son Dakika | Yıkım sırasında bina çöktü: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bir bölümü çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümü çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin göçük alanındaki çalışmaları sürüyor.
YIKIM SIRASINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ
Olay, İnönü Mahallesi Şirin Sitesi’nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın bir bölümünde çökme yaşandı.
Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürerken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi