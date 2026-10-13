Son Dakika | Yerel mahkeme AİHM kararını uygulamadı: Osman Kavala'nın talebi reddedildi

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Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında AİHM Büyük Dairesinin verdiği hak ihlali kararını yerel mahkeme uygulamadı.

2017'den bu yana Silivri'de tutuklu bulunan Osman Kavala'nın başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçtiğimiz ağustos ayında Kavala'nın serbest bırakılması ve mahkûmiyet kararının tüm sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğine hükmetmişti.

Gezi Davası tutuklusu iş insanı Osman Kavala

AİHM'İN KARARI YİNE UYGULANMADI

Kavala'nın avukatları, AİHM'in hak ihlali kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yeniden yargılama başvurusunda bulunmuştu.

Yerel mahkeme Kavala'nın talebini reddederek AİHM'in hak ihlali kararını bir kez daha uygulamadı.

Kararın bağlayıcılığına rağmen tahliye kararı vermeyen mahkeme, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde olan Kavala’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.