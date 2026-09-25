Son dakika | Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Genelkurmay Başkanları Riyad'da buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldı.

ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI KAPSAMINDA TOPLANTI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen toplantıda Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında, Riyad/Suudi Arabistan’da düzenlenen toplantıya, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile birlikte katılım sağladı.

ERDOĞAN'DAN OLASI MÜDAHALE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mekke İttifakı" kapsamında Husilere karşı gerçekleştirilebilecek olası bir müdahaleye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği röportajda, "Mekke İttifakı" kapsamında gündeme gelebilecek olası müdahaleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Husilere karşı gerçekleştirilebilecek bir müdahale durumunda Türkiye'nin verebileceği desteğin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine, İran veya müttefiklerinin Irak ve Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin müdahale etme olasılığının haklı olup olmayacağı sorulan Erdoğan, verilecek yanıtın niteliğinin saldırıya uğrayan ülkenin talebi ve ihtiyaçlarına göre belirleneceğini ifade etti.

"İSTİHBARAT, LOJİSTİK VEYA MÜHİMMAT YARDIMI OLABİLİR"

Erdoğan, “Verilecek yanıtın niteliği, saldırıya uğrayan ülkenin talebi ve ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. Bu tür destek, istihbarat, lojistik veya mühimmat yardımı şeklinde olabilir” dedi.