Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik Yemen'e mi gidiyor?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek’e verdiği röportajda “Mekke İttifakı” kapsamında gündeme gelebilecek olası müdahaleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Husilere karşı gerçekleştirilebilecek bir müdahale konusunda Türkiye’nin verebileceği desteğin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kendisine yöneltilen "İran veya müttefiklerinin Irak ve Yemen’den Suudi Arabistan’a yönelik düzenlediği saldırılara yanıt olarak Türkiye’nin müdahale etme olasılığını haklı kılar mı?" sorusuna verdiği yanıtta, “Verilecek yanıtın niteliği, saldırıya uğrayan ülkenin talebi ve ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. Bu tür destek, istihbarat, lojistik veya mühimmat yardımı şeklinde olabilir” ifadelerine yer verdi.

“KAPSAMLI ASKERİ DESTEK DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

“Tehdidin boyutuna bağlı olarak daha kapsamlı askeri destek de değerlendirilebilir” ifadelerini kullanan Erdoğan, “İlgili siyasi ve askeri mekanizmalar, istişare ve koordinasyon yoluyla bu desteğin nasıl sağlanacağına karar verecektir” dedi.

Açıklamasının devamında, “Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı İran, İsrail veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak görmek doğru olmaz. Bu anlaşma, daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etme konusundaki ortak sorumluluğumuzun bir ifadesidir" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda düzenledikleri toplantıda Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında savunma iş birliğini derinleştirme ve Suudi Arabistan’a verilecek askeri desteği değerlendirme kararı almıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre, bakanlar, taraflardan birine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını öngören kolektif savunma maddesine atıf yaparak 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının acil bir toplantı yapmasını karar vermişti.

Suudi Arabistan, bugün Türkiye ve Pakistan'ın genelkurmay başkanlarının ortak savunma anlaşması kapsamında "acil" toplantıya çağırmış ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, ortak savunma anlaşması kapsamında Riyad'a destek sağlanmasını görüşmek üzere acil bir genelkurmay başkanları toplantısı düzenleyecek" ifadelerine yer verilmişti.