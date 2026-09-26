Son Dakika | Turgutlu'daki okul saldırısında saldırgan ve ailesi dahil 7 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırgan H.O. ile annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ve bir arkadaşı yer aldı.

SALDIRGAN H.O. İLE AİLESİ VE AV BAYİİ İŞLETMECİSİ TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırıyı gerçekleştiren 9. sınıf öğrencisi H.O., annesi, babası ve dedesi ile fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ve bir arkadaşı bulunuyor.

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Serbest bırakılan şüphelilerin kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda silahlı saldırı düzenlenmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrencinin yaralandığını açıklamıştı. Sabah 08.00 sıralarında bir kişinin İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde etrafa ateş açtığı bildirilmişti. Konuya dair Manisa Valiliğinden yapılan ilk açıklamada "Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır" denilmişti. DHA, saldırının av tüfeği ile gerçekleştirildiğini ve saldırganın "yaya olarak bölgeden kaçtığını" aktarmıştı. İlerleyen dakikalarda Manisa Valiliği, "Silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" açıklamasını yapmıştı. Saldırganın 15 yaşındaki H.O. olduğu belirtilmişti.

ANKA