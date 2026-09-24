Son dakika | Trabzon'da şiddetli yağış heyelana sebep oldu: 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Trabzon'da yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal (50), meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
Son dakika haberine göre; Kentte etkili olan sağanak sonrası Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan oldu. Heyelan sırasında, yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal, toprak yığınının altında kaldı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamanla yarışan ekipler, AFAD koordinasyonunda 2 çocuk babası Turhal'a ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı tahliye edilen ev çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Sivas, Rize, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu gök gürültülü yağış uyarısında bulunmuştu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Trabzon'da yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yaparken meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Ali Turhal’ın (50) cansız bedenine ulaşıldı. Turhal’ın cenazesi, ekipler tarafından toprak yığını altından alınırken, bölgede endişeli bekleyişlerini sürdüren ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü. (DHA)