Son Dakika | TEM Otoyolu'nda kaza! Banka servisi devrildi 13 kişi yaralandı

TEM Otoyolu’nun Sarıyer mevkisinde ilerleyen bir midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Sarıyer-Beşiktaş ayrımında devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Ekipler, devrilen araçta bulunan yaralılara müdahale ederken otoyolda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan kişilerin bulunma ihtimaline karşı çalışma yürüttü. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. 13 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa Yakası yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın kontrollü sağlanması için sürücüleri yönlendirdi. Devrilen midibüsün kaldırılması ve yolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

Midibüsün neden kontrolden çıktığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Kazada sürücü hatası, yol koşulları veya teknik bir arızanın etkili olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)