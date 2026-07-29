Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | TEM Otoyolu'nda kaza! Banka servisi devrildi 13 kişi yaralandı

Son Dakika | TEM Otoyolu'nda kaza! Banka servisi devrildi 13 kişi yaralandı

Son dakika... TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında saat 08.00 sıralarında banka personelini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 13 yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

TEM Otoyolu’nun Sarıyer mevkisinde ilerleyen bir midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Sarıyer-Beşiktaş ayrımında devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Ekipler, devrilen araçta bulunan yaralılara müdahale ederken otoyolda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan kişilerin bulunma ihtimaline karşı çalışma yürüttü. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. 13 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa Yakası yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın kontrollü sağlanması için sürücüleri yönlendirdi. Devrilen midibüsün kaldırılması ve yolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü kurtarılamadıTEM Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü kurtarılamadı

Midibüsün neden kontrolden çıktığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Kazada sürücü hatası, yol koşulları veya teknik bir arızanın etkili olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TEM Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro