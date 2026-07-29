Son Dakika | TEM Otoyolu'nda kaza! Banka servisi devrildi 13 kişi yaralandı
Son dakika... TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında saat 08.00 sıralarında banka personelini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 13 yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
TEM Otoyolu’nun Sarıyer mevkisinde ilerleyen bir midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Sarıyer-Beşiktaş ayrımında devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
13 KİŞİ YARALANDI
Ekipler, devrilen araçta bulunan yaralılara müdahale ederken otoyolda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan kişilerin bulunma ihtimaline karşı çalışma yürüttü. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. 13 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa Yakası yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın kontrollü sağlanması için sürücüleri yönlendirdi. Devrilen midibüsün kaldırılması ve yolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.
Midibüsün neden kontrolden çıktığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Kazada sürücü hatası, yol koşulları veya teknik bir arızanın etkili olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)