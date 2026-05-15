Son Dakika | TBMM'de stajyerlere taciz davasında ara karar

TBMM’de 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli Halil İ.G.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

4 ÖĞRENCİ VAR!

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 öğrencinin TBMM’de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları ortaya çıktı.

YENİDEN TUTUKLANDILAR

Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 Şubat’ta görülen 2’nci duruşmada tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Recep S. hakkında tahliye kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Bir üst mahkeme, itirazı yerinde bularak sanıkların tamamının tekrar tutuklanmasına karar verdi.

ARA KARAR VERİLDİ

TBMM'deki stajyerlere taciz davasında ara karar verildi. Bugün görülen duruşma, 5 Haziran'a ertelendi. 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 sanık hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Olayın basına yansımasının ardından TBMM Genel Sekreterlik idari soruşturmanın sürmekte olduğunu açıklamıştı.

Genel Sekreterlik açıklamasında, suç işlediği iddia edilen personelin konumu, kıdemi veya unvanına bakılmaksızın gerekli idari ve adli işlemlerin en sert şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtilirken, "suça bulaşan, ahlaksızlık sergileyen az sayıdaki kişi nedeniyle" TBMM'nin töhmet altında bırakılamayacağı ifade edilmişti.