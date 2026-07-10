Son dakika | 'Söylemezler' suç örgütü lideri için gözaltı kararı!



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

BASIN AÇIKLAMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında; liderliğini M.F.S’nin yaptığı ve kamuoyunda Söylemezler olarak bilinen suç örgütüne yönelik, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’ne, örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu anlaşılan 11 şüpheliye ilişkin, yağma suçundan, yakalama ve gözaltı; 13 adres için de arama ve el koyma talimatı verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı

ANADOLU YAKASINDAKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE DE OPERASYON

Öte yandan İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı tespit edilen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan kişilerin;

-'Nitelikli Yağma',

-'Kasten Öldürmeye Teşebbüs',

-'Kasten Yaralama',

-'Silahlı Tehdit',

-'6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet',

-*'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması'

ve 'Suç Üstlenme' suçlarından dolayı çok sayıda eyleme karıştığı tespit edildi. Belirlenen kişiler eş zamanlı baskınlar ile gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.