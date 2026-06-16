Son Dakika | Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklandı

Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 kişi tutuklandı.

ADLİYEDE İŞLEMLER TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 18 kişinin sevk edildikleri Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 8 kişinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

ADLİYE ÖNÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Kişilerin adliyede işlemleri sürerken İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile bazı partililer de belediye binası önünde bekledi. Öte yandan, serbest bırakılan kişilerden Naci Aydın adliyeden çıkarken yakınları tarafından alkışlandı. Bu duruma bazı CHP'lilerin tepki göstermesi üzerine adliye önünde kısa süreli bir tartışma yaşandı.

NE OLMUŞTU

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Belediyesi'ndeki iş ve işlemlerde usulsüzlük bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış bu doğrultuda, Başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

(AA)