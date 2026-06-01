Son dakika... Yasadışı futbol izleme sitesi Selcuksports'un yöneticisi gözaltına alındı. MİT, İstanbul Siber Şube ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli’de yakalandı.

Son Dakika | Selçuksports'un yöneticisi Denizli'de gözaltına alındı!
Yasa dışı bahis ve kaçak yayınlara yönelik soruşturmalar kapsamında, "Selçuksports" adıyla faaliyet gösteren internet sitesine operasyon düzenlendi. Operasyonda sitenin sahibi olduğu belirtilen Selçuk Y., Denizli'de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, sitenin faaliyetleri mercek altına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izlemesi gereken Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve ‘Selçuksports’ isimli siteden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında yasadışı bahis sitelerine teşvik edici paylaşımlar” tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

