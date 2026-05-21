Rasim Ozan'ı 'şifresi kırılan telefonu' ele vermiş! Operasyon düğün tarihine göre ayarlanmış

Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda çok kritik bilgiler ortaya çıktı.

ÖRGÜT LİDERİNİN HALİL FALYALI İLE YAKIN İLİŞKİSİ ÇIKTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" ve 'kara para aklama' soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasına kadar giden dosyada çok kritik detaylara ulaşıldı. Yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen suç örgütünün liderinin 2022'de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olan Selahattin Akın Uzun olduğu saptandı.

ŞİFRESİ KIRILAN TELEFON ROK'U ELE VERDİ

ROK'un da tutuklanmasına neden olan soruşturmanın aslında 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen cep telefonundaki tespitle açıldığı belli oldu.

2024 yılında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanak'ın evine yapılan operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Operasyon sonucunda tutuklanan Tanak'ın cep telefonu şifresini kıran ekipler, cihazda yaptığı incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaştı.

KÜTAHYALI MASAK RAPORLARIYLA DOSYAYA KATILDI

Telefon incelemesinin ardından, örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlenen Tanak'ın, organizasyonun yönetiminde söz sahibi olduğu belirlendi. Bu tespitlerin ardından operasyon için deliller toplanmaya başlandı. Suç detaylarına ulaşıldığı savunulan Kütahyalı'nın da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına katıldığı öğrenildi.

OPERASYON DÜĞÜNE GÖRE AYARLANMIŞ

Öte yandan KKTC vatandaşı olduğu öğrenilen örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un, örgütü yurt dışından yönettiği, Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu ve KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı belirlendi. 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edilen Uzun'un Türkiye'ye hiç gelmediği, bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi sonrası operasyonun da düğün tarihine göre ayarlandığı anlaşıldı.

Uzun İstanbul'da düğüne gidemeden yakalandı. Ayrıca Uzun'a örgüt üyeleri tarafından 'Akın Abi' olarak hitap edildiği, örgüt içindeki kar paylaşım oranının yüzde 70 olduğu tespit edildi. Uzun'un, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği belli oldu. (DHA)