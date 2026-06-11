Son Dakika | Numan Kurtulmuş'tan 'CHP' açıklaması: Meclis bu tartışmanın tarafı değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de butlan sonrası yaşananlara ilişkin soruları yanıtladı. Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin herhangi bir siyasi partinin iç ihtilafında taraf olmasının mümkün olmadığını belirterek, süreçlerin parlamenter hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Haklarında ihraç talebi bulunan CHP’li iki grup başkanvekilinin durumuna ve görevlerini sürdürüp sürdüremeyeceklerine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, CHP’nin kurumsal bütünlüğünü korumasının önemine dikkat çekti.

"TARAF DEĞİLİZ"

“Türkiye’deki bütün siyasi partilerin, hele hele TBMM’de ikinci büyük gruba sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesini temenni ederiz” diyen Kurtulmuş, partinin kendi içindeki sorunları yine kendi mekanizmalarıyla çözmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanlığı’nın yetki alanının parlamenter hukukla sınırlı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Meclis’in İçtüzüğü, partilerin kendi tüzükleri ve grup iç yönetmelikleri çerçevesinde karar veririz. TBMM’nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir” dedi.

Önümüzdeki süreçte CHP grup toplantısına ilişkin farklı talepler gelmesi halinde nasıl bir yol izleneceğine yönelik soruya da dolaylı yanıt veren Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı’nın gerekli adımları zamanı geldiğinde ve hukuki çerçeve içerisinde atacağını belirtti. “Ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, CHP’de yaşanan tartışmaların bir an önce sona ermesini temenni ederek, bunun Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyişi açısından önemli olduğunu söyledi.

"TARTIŞMAYI ÇÖZECEK MAKAM TBMM DEĞİL"

Öte yandan bir gazetecinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP lideri Özgür Özel’in TBMM’deki makam odasının kendisine tahsis edilmesi yönünde Meclis Başkanlığı’na dilekçe verdiği iddialarını sorması üzerine Kurtulmuş, bu konuya ilişkin doğrudan bir açıklama yapmadı.

Söz konusu iddiaları “büyük resmin içerisindeki detaylar” olarak nitelendiren Kurtulmuş, “TBMM Başkanlığı yapması gereken adımı, atması gerektiği zaman atar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

TBMM Başkanı, açıklamasının sonunda, CHP içindeki anlaşmazlıkların çözüm yerinin Meclis olmadığını yineleyerek, “Bu tartışmanın tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir” ifadelerini kullandı.