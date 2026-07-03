Son dakika | 8 ilde resmi evrakta sahtecilik operasyonu: Kimlik de var tapu da...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü faaliyetlerine yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

SAHTE KİMLİK VE SÜRÜCÜ BELGESİ

Soruşturmada, nüfus müdürlüklerinde görev yapan bazı memurlarla iş birliği yapan şüphelilerin, aranan kişilere sahte kimlik belgesi, sürücü belgesi iptal edilen ya da hiç ehliyet almamış kişilere ise usulsüz şekilde sürücü belgesi temin ettiği belirlendi.

Ayrıca yabancı uyruklu kişilere sahte ikamet izin belgesi düzenlendiği de tespit edildi.

TAPUDA DOLANDIRICILIK

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yurt dışında yaşayan ancak Türkiye'de adına taşınır veya taşınmaz kayıtlı bulunan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik kartları hazırladığı, ardından bu belgelerle Tapu Müdürlüklerinde satış işlemleri yapmaya teşebbüs ettiği belirlendi.

8 İLDE 31 KİŞİYE OPERASYON

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de belirlenen adreslere 3 Temmuz 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliye yönelik adreslerde arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220), Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204), Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçu (TCK 204/2)’na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; Nüfus Müdürlüklerinde görevli memurlar ile işbirliği yapan şüphelilerin aranan şahıslara kimlik belgesi; sürücü belgesi iptal edilen ya da hiç sürücü belgesi almamış olan şahıslara sürücü belgesi; yabancı şahıslara ise sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri ve ayrıca yurtdışında mukim ancak Türkiye’de üzerine kayıtlı taşınır/taşınmaz bulunan şahısların bilgilerini kullanarak sahte kimlik kartlarını yaptıkları ve akabinde bunları kullanarak Tapu Müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri ve örgütün bu şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, Şüphelilerin yakalanarak, yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (31) şüpheliye ait İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne illerinde bulunan adreslerde 03.07.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltına alma talimatı verilmiştir.

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