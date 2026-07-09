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Halk TV Türkiye Son Dakika | NATO eyleminde gözaltına alınan 13 TKP'li için tutuklama talebi

Son Dakika | NATO eyleminde gözaltına alınan 13 TKP'li için tutuklama talebi

Son dakika haberi... Ankara'da NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan 13 TKP üyesi hakkında tutuklama talep edildi.

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Son Dakika | NATO eyleminde gözaltına alınan 13 TKP'li için tutuklama talebi
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Ankara'da düzenlenen NATO karşıtı protestoda gözaltına alınan 13 TKP üyesi hakkında tutuklama talep edildi.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne karşı 5 Temmuz'da Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri Kızılay Meydanı'na yürüyerek protesto düzenledi.

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Gösteriye polisin müdahale etmesi üzerine 139 TKP üyesi gözaltına alındı. TKP, olayın ardından yaptığı açıklamada, başkentin zirve gerekçesiyle "açık hava hapishanesine çevrildiğini" savunarak iktidarın uygulamalarına tepki gösterdi.

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13 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, gözaltına alınan TKP üyelerinden 13'ünün tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmesine karar verdi. Gözaltındaki 118 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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