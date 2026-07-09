Son Dakika | NATO eyleminde gözaltına alınan 13 TKP'li için tutuklama talebi
Son dakika haberi... Ankara'da NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan 13 TKP üyesi hakkında tutuklama talep edildi.
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Ankara'da düzenlenen NATO karşıtı protestoda gözaltına alınan 13 TKP üyesi hakkında tutuklama talep edildi.
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne karşı 5 Temmuz'da Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri Kızılay Meydanı'na yürüyerek protesto düzenledi.
Gösteriye polisin müdahale etmesi üzerine 139 TKP üyesi gözaltına alındı. TKP, olayın ardından yaptığı açıklamada, başkentin zirve gerekçesiyle "açık hava hapishanesine çevrildiğini" savunarak iktidarın uygulamalarına tepki gösterdi.
13 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, gözaltına alınan TKP üyelerinden 13'ünün tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmesine karar verdi. Gözaltındaki 118 kişi ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi