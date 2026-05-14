Son Dakika | MSB’den flaş açıklama: 'Mavi Vatan Kanunu' geliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Bakanlık, deniz yetki alanlarına ilişkin kanun çalışmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına Bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir.

Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir."

MAVİ VATAN KANUNU NEDİR?

Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını koruyacak ve uluslararası sulardaki standartlarını belirleyecek kapsamlı bir yasal düzenleme için çalışmalar başlatılmıştı.

Mavi Vatan doktrinini iç hukukun bir parçası haline getirecek olan kanun teklifinin, Kurban Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Düzenleme kapsamında, Türkiye'nin denizlerdeki sınırlarını teşkil eden münhasır ekonomik bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırları temel bir kanunla kural haline getirilecek. Kanun teklifiyle Türkiye'nin kendi yetki alanları içinde uygulayacağı hukuki standartlar netleştirilecek ve uluslararası sulara açılan deniz sahaları koruma altına alınacak.