Son dakika | MSB'den acı haber: Tedavisi süren Uzman Çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in rahatsızlanması sonucunda kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştüğününü açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur.

TAZİYE MESAJI

MSB'nin açıklamasında şehidin ailesi, TSK ve Türk milletine taziye dilekleri iletildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"