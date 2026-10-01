Son dakika | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı.

2 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Seçer ile beraber Yenişehir ve Mezitli belediyeleri başkanları Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu 59 kişi bu sabah gözaltına alındı.

VAHAP SEÇER EMNİYETTE

Operasyon Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 'Yolsuzluk' suçlaması gerekçesi ile gözaltına alınan Vahap Seçer'in emniyette olduğu öğrenildi.

EVLERDE ARAMALAR YAPILIYOR

Ekipler belediye başkanlarının evlerinde arama yapıyor...

Ayrıntılar gelecek.