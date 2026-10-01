Son dakika | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında
Son dakika... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alındı.
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı.
2 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Seçer ile beraber Yenişehir ve Mezitli belediyeleri başkanları Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu 59 kişi bu sabah gözaltına alındı.
VAHAP SEÇER EMNİYETTE
Operasyon Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 'Yolsuzluk' suçlaması gerekçesi ile gözaltına alınan Vahap Seçer'in emniyette olduğu öğrenildi.
EVLERDE ARAMALAR YAPILIYOR
Ekipler belediye başkanlarının evlerinde arama yapıyor...
Ayrıntılar gelecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi