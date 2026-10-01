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Halk TV Türkiye Son dakika | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında

Son dakika | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında

Son dakika... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alındı.

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Son dakika | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı.

Son dakika | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında - Resim : 1

2 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Seçer ile beraber Yenişehir ve Mezitli belediyeleri başkanları Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu 59 kişi bu sabah gözaltına alındı.

VAHAP SEÇER EMNİYETTE

Operasyon Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 'Yolsuzluk' suçlaması gerekçesi ile gözaltına alınan Vahap Seçer'in emniyette olduğu öğrenildi.

EVLERDE ARAMALAR YAPILIYOR

Ekipler belediye başkanlarının evlerinde arama yapıyor...

Ayrıntılar gelecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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