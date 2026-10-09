Son Dakika | Maltepe'de çöken bina için bilirkişi ön raporu çıktı

Maltepe’de çöken binaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporu çıktı. Facianın ardından başlatılan soruşturma da çok yönlü sürüyor.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Binanın planlama, inşa ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmal ya da kusuru olup olmadığının belirlenmesi için de iki mülkiye müfettişi inceleme başlattı.

KAÇAK KATLAR İÇİN İKİ AYRI KARAR

Bilirkişi ön raporuna göre, 1987 yapımı bina hakkında 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde encümen kararı alındı. NTV'nin haberine göre; raporda, ruhsata aykırı şekilde sonradan yapıldığı belirtilen 3, 4, 5 ve 6. katların yıkımına karar verildiği ancak bu kararların uygulanmadığı kaydedildi.

Ön raporda ayrıca binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş’un kusurlu olduğu belirtildi.