Son Dakika | Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanmıştı: Enver Altaylı savcıyı tehdit etti

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun kasten öldürülmesi iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan aynı zamanda FETÖ tutuklusu da olan Enver Altaylı hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISINA, "GÖRÜŞECEĞİZ, HESAPLAŞACAĞIZ" DEDİ

Başsavcılığın açıklamasına göre Altaylı, ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız” şeklinde tehdit içerikli sözler söyledi.

Bu sözler nedeniyle Altaylı hakkında “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI: SAVCIYA TEHDİT

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca maktül Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın kasten öldürülmesi sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında;

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, ifade esnasında soruşturmayı yürütmeye yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik olarak

“Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız” şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

NE OLMUŞTU?



Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ tutuklusu olan Enver Altaylı, ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne getirilmişti.

Savcılık ifadesinin ardından Altaylı hakkında tutuklama talep edildi. Hakimlik, Altaylı’nın “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklanmasına karar vermişti.