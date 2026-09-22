Son dakika | Enver Altaylı Kozinoğlu soruşturmasında tutuklandı

Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturması derinleşti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Sincan Cezaevi'nde bulunan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın dosya kapsamında ifadesini aldı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Altaylı, tutuklandı.

Altaylı, daha önce yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 2024 yılında 23 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.

MEKTUPTAKİ "ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ SAĞLANMALIDIR" İFADESİ DOSYADA

Enver Altaylı'nın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e gönderdiği mektuplar ve Kozinoğlu'na ilişkin beyanları doğrudan incelemeye alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma dosyasına giren belgelerde; Altaylı'nın dijital materyallerinde FETÖ elebaşına gönderildiği tespit edilen mektuplar yer aldı.

Altaylı'nın mektupta, Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasındaki rolüne dikkat çektiği ve MİT Müsteşarlığı ihtimaline karşı örgüt liderini açıkça uyardığı belirlendi. Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesinin örgüt açısından tehdit oluşturacağını belirten Altaylı'nın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum Cemaat (FETÖ) için tam bir felaket olur... Başbakan nezdinde teşebbüste bulunarak, Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."

Dosyadaki incelemelerde, metinde ayrıca yer alan "Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur, etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır" sözleriyle Kozinoğlu'nun doğrudan hedef alındığı saptandı.

MAHKEMEDE SAVUNMA YAPMASINA GÜNLER KALA GELEN ÖLÜM

Dosyada yer alan kronolojiye göre Kâşif Kozinoğlu, söz konusu mektubun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Kozinoğlu, cezaevinde bulunduğu süreçte mahkemede ilk savunmasını yapmasına günler kala koğuşunda hayatını kaybetti. Soruşturma makamı, bu ölümün mektupta bahsi geçen "etkisiz hale getirme" planının bir uygulaması olduğu şüphesi üzerinde duruyor.

KOĞUŞ VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TEKNİK İNCELEMEDE

Yeniden açılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Savcılık; Kozinoğlu'nun kaldığı cezaevi koğuşunun güvenlik kamerası görüntülerini ve fenalaştığı anlara ait tüm video kayıtlarını teknik incelemeye aldı. Görüntüler üzerindeki adli ve teknik incelemeler devam ediyor.