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Halk TV Türkiye Son dakika koşusu Türkiye'yi ikiye böldü! ÖSYM soruşturma başlattı

Son dakika koşusu Türkiye'yi ikiye böldü! ÖSYM soruşturma başlattı

Osmaniye'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye saniyeler kala yetişmeye çalışan bir kız öğrencinin yüzüne kapının kapatılması sosyal medyayı ikiye böldü. Görüntülerin ardından ÖSYM, görevliler hakkında 'suistimal' incelemesi başlattığı iddia edildi.

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Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavı öncesinde sınav merkezine doğru nefes nefese koşan ve kapıya sadece birkaç saniye uzaklıkta olan kız öğrenci, içeri alınmadı. Genç kız tam kapıya yöneldiği sırada sınav görevlileri kapıyı kapatarak kilitledi. Okul bahçesinde çocuklarını bekleyen diğer veliler, çaresizce çırpınan öğrenciyi görünce hep bir ağızdan "Al, al!" diye tezahürat yaparak görevlilere seslendi ancak bu çaba sonucu değiştirmedi. Sınavı saniyelerle kaçıran genç kız, okul önünde gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika koşusu Türkiye'yi ikiye böldü! ÖSYM soruşturma başlattı - Resim : 1

SOSYAL MEDYA İKIYE BÖLÜNDÜ

Olay anına ait görüntülerinin internete düşmesi, sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcıların bir kısmı, görüntüleri izledikten sonra "Öğrencinin geldiğini göre göre bilerek kapıyı kapattılar, bu tamamen vicdansızlık" yorumunda bulundu. Bir kısmı ise devlet memurlarının sadece kendilerine verilen yasal talimatları uyguladığını, süre dolduğu an kapıyı kapatmanın bir zorunluluk olduğunu ve esneklik gösterilmesi halinde sınavın güvenilirliğinin zedeleneceğini yorumunu yaptı.

Son dakika koşusu Türkiye'yi ikiye böldü! ÖSYM soruşturma başlattı - Resim : 2

GÖREVLİLERE 'SUİSTİMAL' İNCELEMESİ

Mahmut Özay'ın haberine göre, ÖSYM yönetiminin, YKS'ye geç kalan adayların sosyal medyaya yansıyan tüm görüntülerini yakından takip ettiklerini Osmaniye'deki bu video da dahil olmak üzere ortaya çıkan her bir durumun inceleneceği belirterek sınav görevlilerinin herhangi bir "kasıt veya suistimali" tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında gerekli idari ve hukuki adımlar atılacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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