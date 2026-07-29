Son Dakika | Kırklareli'de fabrikada patlama! Can kayıpları var

Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlama faciayla sonuçlandı. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın bahçesinde kaynak çalışması sırasında yaşanan patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren içecek üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın bahçesinde bulunan yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle bölgede büyük panik yaşanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada ağır yaralanan işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan diğer işçi ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunurken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA)