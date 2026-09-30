Son dakika | Kimya fabrikasında yangın çıktı! Kara dumanlar yükseliyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde temizlik malzemesi üretimi yapılan bir tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçramaması için çalışma başlattı.

KARA DUMANLAR YÜKSELDİ: EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yükseldi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tazyikli ve köpüklü suyla yangına müdahale ederken alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (AA/DHA)

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