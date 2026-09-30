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Halk TV Türkiye Son dakika | Kimya fabrikasında yangın çıktı! Kara dumanlar yükseliyor

Son dakika | Kimya fabrikasında yangın çıktı! Kara dumanlar yükseliyor

Son dakika... Mersin'de sabun ve deterjan üretimi yapan kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan çıkan kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor...

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde temizlik malzemesi üretimi yapılan bir tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçramaması için çalışma başlattı.

Son dakika | Kimya fabrikasında yangın çıktı! Kara dumanlar yükseliyor - Resim : 1

KARA DUMANLAR YÜKSELDİ: EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yükseldi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Kimya fabrikasında yangın çıktı! Kara dumanlar yükseliyor - Resim : 2

Ekipler, tazyikli ve köpüklü suyla yangına müdahale ederken alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (AA/DHA)

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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