Son Dakika | Kimliği belli oldu! Eyüpsultan'daki otobüs yangınında kahreden detay

Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri'nde meydana gelen ve yolcu otobüsünün bariyerlere çarpmasının ardından çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişiden birinin kimliği belirlendi.

Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen otobüste çıkan yangında yaşamını yitiren cenazelerin kimliklerinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda çalışma başlatıldı. Yakınlarından DNA örnekleri alınırken, cenazelerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yüsra Seraç olduğu tespit edildi.

Yüsra'nın, annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte Diyarbakır'dan İstanbul'a dönmek üzere otobüse bindiği öğrenildi. Ailenin okulların açılması nedeniyle İstanbul'a dönüş yolunda olduğu belirtildi.

EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU KURTARDI

Yangın sırasında ailenin babası Mesut Seraç'ın büyük bir mücadele verdiği öğrenildi. Kazada yaralanan Seraç'ın, alevler ve yoğun duman arasında eşini ve iki çocuğunu otobüsten çıkarmayı başardığı ancak kızı Yüsra'ya ulaşamadığı belirtildi.

Yüsra'nın yakını Kasım Seraç, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, otobüste başka çocukların da bulunduğunu ve Mesut Seraç'ın onları da kurtarmaya çalıştığını anlattı.

Seraç, yangın sırasında otobüsün kapısının açılmadığını, yolcuların camları açmak için defalarca uğraştığını belirterek, dışarıdan bir kişinin camı açmasıyla içeri yoğun duman dolduğunu söyledi. Mesut Seraç'ın birçok kişiyi kurtardığını ancak kızına yetişemediğini ifade eden Seraç, "Herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı" dedi.

"BABA HALA KENDİNİ SUÇLUYOR"

Ailenin yakınlarından Habip Dalgın da Mesut Seraç'ın yaşananların ardından kendisini suçladığını söyledi.

Dalgın, Seraç'ın yangın sırasında çok sayıda kişiyi kurtardığını ancak kızını kurtaramadığı için büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, "Kızımı kurtaramadım" diyerek kendisini suçladığını aktardı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Mesut Seraç'ın tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olduğu ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdiği öğrenildi.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Yangında hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi. Kadının eşi de kimlik tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi.

DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor.

Öte yandan kazanın ardından otobüsün bariyerlere çarpması ve sonrasında yangının çıkmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Yüsra Seraç'ın yakınları ise kazada ihmal bulunduğunu öne sürerek sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi. (DHA)