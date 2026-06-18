Son dakika | İzmir'de midibüs devrildi: Yaralılar var
Son dakika haberi... İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
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Elde edilen bilgilere göre, Necati Ayerden idaresindeki işçi servisi, Kızılcaağaç Mahallesi yakınlarında ağaçlık alana devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ayerden ile 21 işçi, Bayındır ve Tire'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi