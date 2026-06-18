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Halk TV Türkiye Son dakika | İzmir'de midibüs devrildi: Yaralılar var

Son dakika | İzmir'de midibüs devrildi: Yaralılar var

Son dakika haberi... İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

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Son dakika | İzmir'de midibüs devrildi: Yaralılar var
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Elde edilen bilgilere göre, Necati Ayerden idaresindeki işçi servisi, Kızılcaağaç Mahallesi yakınlarında ağaçlık alana devrildi.

Son dakika | İzmir'de midibüs devrildi: Yaralılar var - Resim : 1

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ayerden ile 21 işçi, Bayındır ve Tire'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

Son dakika | İzmir'de midibüs devrildi: Yaralılar var - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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