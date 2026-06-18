Son dakika | İzmir'de midibüs devrildi: Yaralılar var

Elde edilen bilgilere göre, Necati Ayerden idaresindeki işçi servisi, Kızılcaağaç Mahallesi yakınlarında ağaçlık alana devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ayerden ile 21 işçi, Bayındır ve Tire'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)