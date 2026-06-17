Adana'da feci kaza! İki aracın üst üste çarptığı 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuğa önce kamyonet, ardından minibüs çarptı. Sürücülerden birinin yaya olarak kaçtığı olayda, ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Halil Süveyli'ye (4), A.A. (27) yönetimindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun üzerinden, aynı şeritte ilerleyen H.Y. (56) idaresindeki minibüs de geçti.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KAÇTI MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Çevrede bulunan vatandaşların uyarısı üzerine kamyonet sürücüsü A.A. olay yerinden yaya olarak kaçtı. Minibüs sürücüsü H.Y. ise ağır yaralanan çocuğu Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Süveyli'nin cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İKİ SÜRÜCÜ DE GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan kamyonet sürücüsü A.A.'yı yakaladı. Yaralı çocuğu hastaneye götüren minibüs sürücüsü H.Y. de hastanede gözaltına alındı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kamyonet ve minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (DHA)