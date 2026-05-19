Son Dakika | İsrail'den Sumud Filosu'na baskın: HAK-İŞ Başkanı dahil tüm aktivistler gözaltında
Son dakika haberi... Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu'na İsrail güçlerince baskın düzenlendi. Operasyonda, HAK-İŞ Başkanı'nın da aralarında bulunduğu tüm aktivistler alıkonuldu.
İSRAİL SUMUD'DAKİ HAK-İŞ BAŞKANI'NI GÖZALTINA ALDI
İsrail'in Gazze'de uyguladığı ablukayı aşmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahale edildi.
İsrail güçlerince düzenlenen operasyonda, filodaki tüm aktivistler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan aktivistler arasında bulunan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, İsrail güçlerince alıkonulduğunu paylaştığı bir video ile duyurdu.
"Merhaba. Ben Mahmut Arslan. Eğer bu videoyu izliyorsanız, uluslararası sularda kaçırıldığım ve İsrail işgal güçleri ya da onlarla işbirliği yapan güçler tarafından zorla alıkonulduğum anlamına gelmektedir." diyen Arslan, şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen bu videoyu paylaşın. Hükümetimden, uluslararası toplumdan, uluslararası sendikal hareketten; İsrail'in insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan uygulamalarına karşı çıkmalarını, benim ve diğer aktivistlerin ülkemize geri dönmesini sağlayın."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi