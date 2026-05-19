Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | İsrail'den Sumud Filosu'na baskın: HAK-İŞ Başkanı dahil tüm aktivistler gözaltında

Son Dakika | İsrail'den Sumud Filosu'na baskın: HAK-İŞ Başkanı dahil tüm aktivistler gözaltında

Son dakika haberi... Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu'na İsrail güçlerince baskın düzenlendi. Operasyonda, HAK-İŞ Başkanı'nın da aralarında bulunduğu tüm aktivistler alıkonuldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | İsrail'den Sumud Filosu'na baskın: HAK-İŞ Başkanı dahil tüm aktivistler gözaltında
Son Güncelleme:

Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu'na İsrail güçlerince baskın düzenlendi. Operasyonda, HAK-İŞ Başkanı'nın da aralarında bulunduğu tüm aktivistler alıkonuldu.

İSRAİL SUMUD'DAKİ HAK-İŞ BAŞKANI'NI GÖZALTINA ALDI

İsrail'in Gazze'de uyguladığı ablukayı aşmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahale edildi.

İsrail güçlerince düzenlenen operasyonda, filodaki tüm aktivistler gözaltına alındı.

Son Dakika | İsrail'den Sumud Filosu'na baskın: HAK-İŞ Başkanı dahil tüm aktivistler gözaltında - Resim : 1
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan

Gözaltına alınan aktivistler arasında bulunan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, İsrail güçlerince alıkonulduğunu paylaştığı bir video ile duyurdu.

"Merhaba. Ben Mahmut Arslan. Eğer bu videoyu izliyorsanız, uluslararası sularda kaçırıldığım ve İsrail işgal güçleri ya da onlarla işbirliği yapan güçler tarafından zorla alıkonulduğum anlamına gelmektedir." diyen Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen bu videoyu paylaşın. Hükümetimden, uluslararası toplumdan, uluslararası sendikal hareketten; İsrail'in insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan uygulamalarına karşı çıkmalarını, benim ve diğer aktivistlerin ülkemize geri dönmesini sağlayın."
Son dakika | Sumud gemisine bir İsrail müdahalesi dahaSon dakika | Sumud gemisine bir İsrail müdahalesi daha
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsrail Gazze Gözaltı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro